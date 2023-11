Carlos E. Cúe, periodista de El País reflexiona sobre lo que está pasando en el PP, incluido la postura de su ex líder y expresidente del gobierno de España, Mariano Rajoy que ha manifestado su apoyo, en un escrito, al ultraderechista Javier Milei, en las elecciones argentinas, cuya segunda vuelta se celebrará el próximo 19 de noviembre. En la primera ganó el peronista Sergio Massa.

"Están pasando cosas muy sorprendentes: Mariano Rajoy apoya a Milei", se sorprende Cué, que conoce muy bien por su profesión al ex presidente: "Lo he tratado mucho y le respeto, lo he seguido durante un montón de años y es un político que se ha defendido siempre como moderado, que dentro de las líneas del PP que son muchas, ha apostado por la moderación, que luchó contra Esperanza Aguirre en un Congreso de Valencia para llevar al PP hacia la moderación... El moderado oficial de PP ha decidido pedir el voto para Milei", explica y expone Cúe.

"Están pasando cosas muy extrañas en la derecha mundial y en la española", sostiene el periodista y es que "Rajoy está mil veces más cerca de Massa que de Milei y sin embargo, Rajoy apoya a Milei".