Carlos Cué analiza el juicio del caso mascarillas: "En todo momento Ábalos ha tenido una estrategia de defensa caótica"

El periodista Carlos E. Cué reflexiona sobre el daño que puede hacer al Gobierno este caso, aunque es cierto que no hay "grandes novedades" porque "todo lo que estamos viendo en este juicio ya lo conocíamos en su mayoría". En el vídeo, los detalles.

Este miércoles, 8 de abril, se celebra la segunda jornada del juicio del caso mascarillas que estará centrada en la "arbitraria contratación" de dos mujeres vinculadas al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, incluida su expareja Jéssica Rodríguez, en empresas públicas de la esfera de Transportes, en la que el fiscal le acusa de haber ejercido "presión moral".

El periodista de El País, Carlos E. Cué, asegura que todo lo que estamos viendo en este juicio ya lo conocíamos en su mayoría. Sin embargo, es cierto que "el desgaste es brutal" porque lo vemos y lo escuchamos todo. Señala además que "el interrogatorio de ayer martes [en la primera sesión del juicio] del abogado de Ábalos, como toda su estrategia de defensa, fue un caos".

Esto es, según analiza Cué, "en todo momento Ábalos ha tenido una estrategia de defensa caótica. De hecho, el exministro está sometido a este juicio muy rápido, está en la misma semana de la operación Kitchen que empezó hace más de diez años, y sin embargo este caso ha ido a toda velocidad por decisión de Ábalos, porque éste se negó a dejar su escaño en el momento que podía hacerlo, cuando se le recomendó su abogado".

Con todo, asegura el periodista que, sin duda, todo este juicio supone "un desgaste para el Gobierno muy fuerte, anula la agenda política durante unos cuantos días": "Evidentemente el foco está puesto en la guerra de Irán, pero en la política española es muy difícil hablar de ninguna otra cosa. Y el Gobierno pasará unos cuantos días malos", afirma Cué, concluyendo, eso sí, que en el juicio "no hya grandes novedades".

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