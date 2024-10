La periodista de El País, Ángeles Caballero, señala algo que une a todos los casos de los que estamos hablando: "Me produce repulsión todos aquellos casos de personas que se han forrado con mascarillas en la pandemia del COVID".

Y me da igual que sea "ese "ciudadano particular" del que algunos no quieren pronunciar su nombre [apelando al novio de Isabel Díaz Ayuso] o la trama Koldo o la trama Ábalos, que afecta directamente al Gobierno, me parece indecente", asegura la periodista.

"Por lo que vivimos y por lo que algunos seguimos padeciendo", finaliza Caballero. En el vídeo podemos ver también su opinión sobre el choque entre Pedro Sánchez y Ayuso por, precisamente, la corrupción.