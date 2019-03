Un británico lanza un crowdfunding gigante para pagar la deuda griega

YA HA RECAUDADO MÁS DE 600.000 EUROS

Grecia no ha pagado los 1.600 millones de euros al FMI y ya hay una iniciativa solidaria. Crowfunding gigantesco para intentar reunir esa cantidad. Lo ha puesto en marcha un ciudadano británico que cree que con tres euros que aporte cada europeo se alcanzaría fácilmente el total. Hasta ahora ha conseguido más de 600.000 euros. En caso de no alcanzar la cifra total no se cobraría a los ciudadanos.