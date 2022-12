PIDEN QUITAR LOS PRIVILEGIOS DE BILLY EL NIÑO

El portavoz de la ARMH, Bonifacio Sánchez, asegura en ARV que van a "pedir que a Billy el Niño no se le reconozca ningún privilegio" y denuncia que "no es normal que en un país democrático haya fundaciones que defiendan al dictador Franco": "La apología del franquismo no es un delito, no es normal".