El Ministerio de Hacienda ha tardado diez días en explicar el monumental lío del DNI de la infanta Cristina y la compraventa de las 13 fincas que le atribuyeron. "No hemos visto pruebas, ni pantallazos, ni tenemos constancia de que los errores han sido admitidos por todas las partes. No han aportado nada nuevo a su explicación", asegura Müller.

Müller sostiene que el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ha cometido un error que ya cometió a finales del año 2012. "Montoro restó importancia al episodio Bárcenas y la amnistía fiscal. Hacienda estuvo tres días perdida sin saber si Bárcenas se había acogido a la amnistía fiscal", explica.

Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, afirma que el ministro Montoro no da más de sí. "En un momento como el actual presentar a la Agencia Tributaria como una palurda es algo incalificable". Bernardos insiste en que esto no ha hecho más que empezar. "Los notarios y registradores no van a permitir que se les culpe de este error". El profesor recuerda que estas compraventas se producen el mismo año en que los duques de Palma adquieren el Palacete de Pedralbes.