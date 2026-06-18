Belén Carreño analiza la actuación de Zapatero: "Haya o no delito, lo que ha habido es muy poca diligencia a la hora de llevar sus asuntos personales"

La periodista Belén Carreño analiza en este vídeo las consecuencias de la imputación del expreisdente del Gobierno tras su declaración de este miércoles ante el juez. En el vídeo, los detalles.

Tras la declaración este miércoles de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, la periodista Belén Carreño para analizarla tira del todopoderoso refranero español: "Más vale un día colorao que 100 amarillo".

"Creo que esto es lo que le ha pasado al expresidente Zapatero, que no queriendo aceptar en ese momento público en el que dices 'tengo este contrato con esta empresa del Ibex' o 'hago esto de forma abierta', haya o no delito (me veo incapaz de ahora mismo, a este nivel de la instrucción tan preliminar, de entrar en ese nivel de detalle), lo que ha habido es muy poca diligencia a la hora de llevar sus asuntos personales", sostiene la periodista.

Esto es, "hay ciertas cosas que, aunque nos pongamos en el mejor escenario posible para Zapatero, hay una falta de diligencia: no se han hecho las cosas como había que hacerlas, no se han hecho correctamente ni de acuerdo, no sé si con la ley, pero al menos no con códigos de buenas prácticas o con una diligencia debida", aclara la periodista.

Y eso es, según su punto de vista, "una decepción para los que votaron a Zapatero en el 2004 y en el 2007. Y para toda la gente de izquierdas que se va a quedar ahí, sea o no sea culpable de un delito", concluye Carreño.

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