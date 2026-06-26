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Beatriz Parera analiza el plan de la defensa de Zapatero para anular la causa: "Creo que falta una estrategia complementaria"

La periodista analiza que la defensa de Zapatero está centrando toda su estrategia en lograr la nulidad total de la causa. A su juicio, debería combinar esa ofensiva procesal con pruebas que refuercen su versión y debiliten las acusaciones.

Beatriz Parera

La periodista Beatriz Parera analiza la estrategia de la defensa de Zapatero que pasa por jugárselo todo a la nulidad de la causa. El último movimiento de sus abogados ha sido presentar un nuevo escrito en el que solicitan la "nulidad universal" del procedimiento, es decir, la anulación íntegra de la investigación al entender que se han vulnerado diversos derechos fundamentales, entre ellos el derecho de defensa y el derecho a la intimidad.

Parera recuerda que esta petición coincide con la publicación de parte del sumario, incluida la agenda del investigado y las conversaciones de chat con su secretaria. "Esto hay que recordar que coincide con esa publicación del contenido del sumario, esa agenda, esas conversaciones de chat con su secretaria. Todos esos argumentos han ido sumando a esa intención de nulidad", señala.

No obstante, la periodista cree que esa estrategia resulta insuficiente por sí sola. "Me da la sensación de que falta una estrategia complementaria", sostiene. En su opinión, además de solicitar la nulidad, la defensa debería aportar documentación que respaldara las asesorías investigadas o cualquier otra prueba que permitiera desmontar las acusaciones. "No solo intentar archivar el procedimiento, sino también defenderse en el fondo de los hechos que se le imputan", concluye.

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