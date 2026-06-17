Basteiro reacciona a la declaración de Zapatero: "El PSOE sigue mucha preocupación lo que puede decir el expresidente"

El periodista Daniel Basteiro realiza en este vídeo una primera valoración sobre la declaración del expresidente del Gobierno en la Audiencia Nacional, que durará dos días: miércoles y jueves, 17 y 18 de junio.

Este miércoles, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está declarando ante el juez de la Audiencia Nacional por su presunta implicación en el caso Plus Ultra, por el que está imputado. La estrategia del expreisdente pasará por pedir la nulidad de los mensajes de los directivos de Plus Ultra que le vinculan con el rescate. Solo va a contestar al juez y a su abogado.

Tal como recuerda el periodista Daniel Basteiro, corresponsal político de Bloomberg en España, ha pasado casi un mes desde que conocimos ese auto de imputación y vimos el video en el que el expresidente hacía un desmentido muy rotundo de las principales acusaciones que vierten sobre él".

Desde entonces, añade, "hemos visto joyas y un daño clarísimo que creo que ya es irreparable para el PSOE. Muchas preguntas éticas y muchas preguntas sobre el comportamiento de José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy tendrá que aclarar". Una declaración que, tal como afirma Basteiro, "en el Gobierno se sigue con muchísima preocupación lo que pueda decir hoy Zapatero".

Igualmente, la periodista Esther Redondo confirma que en Moncloa y en el Gobierno "hay expectación y también cierta ansiedad": "Está todo el mundo con el corazón en un puño. Saben que va a haber un antes y un después de esta declaración".

Es, al fin y al cabo, "una declaración en la que todo el partido ha puesto muchísimas expectativas y todos quieren que desmonte todas las acusaciones que aparecen en ese sumario", asegura Redondo,.No obstante, matiza que "hay preocupación porque consideran que el tema de las joyas y lo que ha ocurrido con la tasación de esas joyas puede empañar todas sus explicaciones".

Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido