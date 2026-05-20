Basteiro: "Ni la labor de Zapatero en sus mandatos se borra ni impide conductas reprochables posteriores"

Daniel Basteiro pide prudencia ante la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y rechaza equiparar el caso a causas impulsadas por "lawfare" o denuncias ultras.

El periodista de 'Bloomerang' Daniel Basteiro ha analizado en Al Rojo Vivo la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y ha pedido evitar comparaciones con otras causas judiciales impulsadas por denuncias de organizaciones ultras o investigaciones más cuestionadas. "Esto no es ni Manos Limpias ni el juez Peinado. Aquí hay una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y un juez de una naturaleza muy distinta, también desde el punto de vista técnico", ha señalado.

A su juicio, hablar en este momento de lawfare o persecución judicial "no parece ni adecuado ni inteligente". Basteiro ha recordado además que, aunque desde sectores del PSOE sí se ha deslizado esa tesis, el Gobierno ha optado por una posición mucho más prudente. "Hoy el presidente del Gobierno ha hablado de colaboración con la Justicia", ha destacado.

El periodista ha defendido además separar la trayectoria política de Zapatero de la investigación judicial abierta ahora por la Audiencia Nacional. "Ni lo que hizo Zapatero durante sus mandatos desaparece por esta investigación, ni el respeto y admiración que sigue despertando en buena parte de la izquierda impiden que pueda haber conductas posteriores reprochables", ha afirmado.

Basteiro ha admitido, no obstante, que todavía echa en falta detalles clave sobre cómo se habría producido el supuesto tráfico de influencias investigado en el caso del rescate de Plus Ultra. "Me faltan pruebas más directas, mensajes o elementos concretos sobre cómo se materializó esa influencia y con quién habló exactamente", ha explicado.

Aun así, ha recordado que la contundencia de la investigación judicial y de los indicios conocidos hasta ahora también pesa en el análisis político del caso. "El desmentido de Zapatero es muy rotundo, pero también lo son la investigación y los indicios que recoge el auto", ha señalado.

En ese sentido, ha apuntado que la instrucción judicial tendrá ahora que aclarar qué ocurrió realmente y determinar si existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones. "La verdad de este caso estará probablemente entre una cosa y la otra", ha concluido.