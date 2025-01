Basteiro, sobre la imputación del fiscal general del Estado: "No es normal que la inocencia haya dejado de importar"

Daniel Basteiro, periodista y director de InfoLibre analiza la imputación por parte del Tribunal Supremo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está llamado a declarar este próximo 29 de enero por un supuesto delito de revelación de secretos, en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

"No es normal que la inocencia haya dejado de importar, porque basta con una denuncia aunque sea falsa, en algunas ocasiones, o con que te abran una investigación, aunque no lleva a nada, para tumbar nada más y nada menos que el fiscal general del Estado", afirma Basteiro.

"¿Qué tenemos hasta ahora?", pregunta el periodista. Que los pasos que se han dado hasta ahora -responde- "no han logrado las pruebas deseadas de la filtración, hasta el punto en que aquellos que tienen una gran ansiedad por ver caer al fiscal, dicen que el que no haya pruebas, es precisamente la prueba de la culpabilidad. Un giro totalmente inesperado".

Así, enumera Basteiro que sabemos, por la diligencias, que "a ese correo tenían acceso decenas de personas" y que "no hay una prueba concreta, de momento, que lo vincule al fiscal" y que dos periodistas declaran que tuvieron acceso a ese correo horas antes tenían de que el fiscal lo tuviera.

Por tanto, "cuando el juez dice que no hay datos objetivos o que no considera creíble la versión de los periodistas, me gustaría saber en qué se basa, en qué prueba basa, en un Estado de Derecho, su convencimiento de que el fiscal está en ese lugar preminente o poco menos, que ha sido él", se pregunta Basteiro. En el vídeo, al completo su análisis.