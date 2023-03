Bárbara Rey ha desvelado en una entrevista en El Hormiguero cómo fue su primer contacto con el rey Juan Carlos I. "Me llamó por teléfono y lo cogió una amiga. Como venía de un rodaje muy cansada, no me lo creí", ha reconocido.

"En la primera conversación que tuvimos poco menos que le mandé a la mierda porque pensaba que era un cómico que me estaba gastando una broma", ha recordado la artista cuya vida se cuenta en el éxito de Atresplayer 'Cristo y Rey' y próximamente en la docuserie de Atresmedia 'Una vida Bárbara. Bárbara Rey, retrato de una superviviente'.

"Me dio un número de teléfono para que llamara y preguntara por él para que viera que no era una broma. Y, efectivamente, llamé y me pasaron con él, me quedé en shock", explica la vedette añadiendo que según el rey "le había pasado más de una vez" lo de que pensaran que era una broma.

En cuanto a la primera vez que quedó en persona con el emérito, la artista ha confesado que "estaba muy nerviosa, me mandó a una persona para que me llevara a Zarzuela". Sin embargo, ha reconocido que aunqu le quiso mucho no se llegó a enamorar. "Llegué a quererle mucho, pero no me enamoré. No estaba enamorada de él y no se portó bien conmigo, no estuvo a la altura", ha admitido.

"Amor no, porque no te puedes enamorar de una persona así. Tienes que pensar con la cabeza friamente", ha seguido. "Pero me he encontrado en algunos momentos muy agusto. En otros momentos no. Hubo momentos muy duros y muy difíciles en los que no estuvo a la altura", ha sentenciado Rey.