El autor del ‘simpa’ en un bautizo culpa al restaurante: "Me pidió una barbaridad de dinero"

El protagonista del bautizo que terminó en un multitudinario 'simpa' rompe su silencio en Equipo de Investigación: "Si la intención era no pagar, no pagaba nada", se justifica.

Equipo de Investigación localiza al hombre que organizó un bautizo en un restaurante gallego y acabó protagonizando uno de los 'simpas' más multitudinarios. El programa contacta primero con su mujer, que asegura no saber nada al respecto. Pocos minutos después, el equipo recibe una llamada de su abogado, quien confirma que su cliente está dispuesto a hablar, siempre en presencia del letrado.

Durante la entrevista, el acusado admite haber contratado "un servicio pagando una cantidad", pero niega que fuera para 200 personas. "No llegaron ni 200, ni 150", insiste. Y se defiende alegando: "Nunca negué que, si había que pagar una cantidad pequeña, se podía pagar. Pero la barbaridad de dinero que me pedían…”.

Además, resta importancia al menú servido aquel día: "Les dieron fiambre para comer", asegura, y niega que sus invitados se pusieran de acuerdo para marcharse a la vez. "Yo no me llevé nada", afirma, y rechaza que su intención fuera no pagar: "Si la intención era no pagar, no habría dejado nada".

