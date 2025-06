El autor del mayor ‘simpa’ de España, señalado por sus vecinos: "Nunca tuvo buena fama"

En Milladoiro, una pequeña localidad cercana a Santiago de Compostela, el nombre de este vecino no deja indiferente a nadie. Acusado de protagonizar el mayor 'simpa' de España tras organizar un bautizo con 200 invitados y dejar sin pagar una factura de 5.500 euros, su fama en el pueblo ya venía de antes.

Equipo de Investigación viajó en 2023 hasta el municipio gallego para conocer qué se decía de él. "De vista sí me suena", comenta un vecino. Otro, sin rodeos, asegura: "No tenía muy buena fama". Propietario de un negocio de compraventa de coches usados, algunos residentes recuerdan que "los coches que vendía no eran de fiar".

Cuando se enteraron de la deuda que dejó tras la fiesta, las opiniones fueron claras: "Menudo jeta", soltaron.

Mientras tanto, el protagonista de esta historia defiende que dejó una señal de 3.500 euros y que la cuenta final era desproporcionada. Además, niega que en el evento hubiera 200 personas. Todo lo contrario a lo que sostiene la dueña del restaurante, que detalla cómo, tras los fuegos artificiales, todos los invitados desaparecieron sin volver a pagar.

