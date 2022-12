En el bolsillo, los españoles somos muy diferentes: entonces el salario mínimo era de unos 79 euros (13.200 pesetas). Hoy, 707 euros al mes en 14 pagas. Los pensionistas, que podían ganar unos 5.500 pesetas al mes (unos 33 euros), ahora, una pensión mínima de jubilación está en algo más de 630 euros.

No pagábamos IRPF, las hipotecas eran a 10 años, el alquiler costaba, al cambio 90€ y el paro, que preocupaba, estaba en 620.000 personas, ahora rozan los 3,5 millones. También es verdad que éramos muchos menos; 36 millones de habitantes en la España de 1977.

Si ha habido cambios, ha sido en las familias: somos más altos, 3 centímetros más altos, un poquito más gordos, un par de kilos en el caso de los hombres y vivimos más, mucho más.

No había divorcios, no por ganas, sino porque no estaba legalizado. Ahora cada cinco minutos se divorcia una pareja en nuestro país. De los 74 años que teníamos de esperanza de vida en 1977 a los casi 83 de ahora. Las mujeres son las segundas más longevas del mundo por detrás de Japón, con una esperanza de vida de más de 85 años. Tenemos menos hijos, nos casamos menos por la Iglesia que, además pisamos menos.