Así descartaba Marlaska ceder la inmigración a Cataluña: "Es una competencia exclusiva del Estado"

El PSOE y Junts han alcanzado un principio de acuerdo para traspasar las competencias en materia de migración a la Generalitat de Cataluña. Algo que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descartaba de forma rotunda hace tan solo unos meses.

El pasado mes de abril, el ministro aseguraba que "todo lo que es control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado" que "corresponde a la Guardia Civil y a Policía Nacional". En declaraciones a los medios de comunicación, Marlaska insistía en que "no puede haber ningún traslado de competencias". "Lo que son competencias estatales exclusivas no serán, porque evidentemente no pueden y no hay ninguna voluntad al respecto, transferidas", insistía.

Así volvía a defenderlo ya en septiembre, cuando reiteró que el control de fronteras y la migración "son una competencia exclusiva del Estado y del Gobierno, con lo cual no son susceptibles de ser transferidas". "No son traspasables", repetía.

Precisamente este martes, tras conocerse ese principio de acuerdo con la formación independentista, el ministro del Interior ha suspendido temporalmente su agenda por una infección bacteriana que, según Moncloa, "no reviste gravedad", pero "le obliga a suspender su actividad pública".