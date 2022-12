En la redacción de laSexta, lo más habitual es encontrar a Beatriz Zamorano (Madrid, 1985) en su silla del punto directo repasando la actualidad desde su móvil, hablándole al pinganillo o ensayando lo que va a contar en directo segundos después. Ahí permanece sentada desde las 11h, la hora a la que empieza Al Rojo Vivo, hasta que acaba minutos después de las 14:30h.

Eso no quita que en alguna ocasión las cosas del directo la hayan llevado a echarse una carrera hacia esa silla fuera de hora o bien, simplemente, porque tenía que ir al baño. En el vídeo de arriba, un ejemplo de lo que bien que lo resolvieron entre ella y Cristina Pardo.

Esta periodista madrileña de nacimiento y castellana y leonesa de corazón es la cara que nos cuenta cada día la última hora en el programa de actualidad insignia de laSexta. La misma que, de pequeña, quería ser veterinaria, pero a la que empezó a picarle el gusanillo de la actualidad ya en el instituto, comenzó en laSexta en 2013. Hoy, casi diez años después, repasamos en vídeo su trayectoria para ver cómo ha cambiado.

Zamorano llegó a esta cadena ya con tablas de la televisión de Castilla y León, pero antes de eso se había "enamorado" de la radio. Intrépida y "puro nervio", como ella misma se describe, entró en la Cadena Ser con tan solo 18 años y estuvo trabajando allí hasta dar el salto a la tele. Desde entonces, vive sumergida en la última hora.

Pero no siempre estuvo sentada en esa silla. Como vemos en el vídeo, sus primeros meses en laSexta fueron como reportera de los informativos cubriendo la actualidad política. O intentándolo, como cuando tuvo que contarnos el menú de Nochebuena de Luis Bárcenas desde la cárcel de Soto del Real y bajo un temporal que probó la fortaleza de su paraguas.

Una etapa de coberturas que recuerda con mucho respeto: "Recuerdo pringar mucho, pero es lo que más te enseña, admiro a los que están en la calle porque es duro y muy difícil", apunta.

No obstante, la vida en redacción y en plató también tiene su complejidad: "Es más cómodo, pero es más difícil poner la cara".

Su paso a Al Rojo Vivo fue también un reto; el ritmo trepidante que lleva el equipo de ese programa pone a prueba la resistencia de cualquiera: "ARV es vivir pegado a la última hora, en mi caso con más razón, es tener que salir corriendo más de una vez, levantar especiales a las 7 y media... Es un ritmo de locos", apunta la periodista.

"Siempre se estudia en las universidades que la escaleta está viva, pues en este caso es real", añade. Tanto que, como vemos en el vídeo, a veces llega su turno antes de los previsto... Y toca pedir esperarse "un momento". Gajes del oficio que regalan momentos cómicos al público.

Presentadora del informativo

En junio de 2020 cambió de silla para coger la del informativo, y desde entonces la hemos podido ver sustituyendo a Cristina Saavedra a las 20h o a Cristina Villanueva en el fin de semana. Un paso que, no esconde, tenía "muchas ganas" de dar. El calendario quiso que su primera vez en la mesa del informativo fuera todavía más especial: "Fue un día antes de mi cumple y me acaba de enterar de que estaba embarazada, así que presentamos dos". La buena nueva de su embarazo le sirvió para contener los nervios: "Recuerdo decir 'no te pongas muy nerviosa que puede venirte mal', revela.

Casi diez años después, asegura que la Sexta es "referencia informativa", y como adicta a la actualidad piensa seguir en esta cadena creciendo profesionalmente.

Lo que no ha colado, como siempre intentamos en esta sección, es que se postule como futura presentadora de las Campanadas. "Celebrar la Navidad con los míos es muy importante, y tenemos a dos grandes; la Pardo lo hace como nadie, así que vamos a dejarla a ella", sonríe, aunque luego remata entre risas que "no cierra las puertas a nadie". Seguiremos intentando.