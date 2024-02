La arquitecta especialista en incendios, Carmen Torta, considera que algo no ha funcionado en el caso de las obras del edificio incendiado en Valencia. "Hay una premisa de partida en todo lo que es seguridad contra incendios: la fachada tiene que ser 100% incombustible", explica en declaraciones en Al Rojo Vivo.

Torta insiste en que la fachada no puede arder en un edificio. "Cuando eso ocurre es porque algo no ha funcionado bien. Puede ser la solución constructiva o que el material ha fallado en una partida determinada. Pueden haber muchas causas de por qué se ha producido", añade. La experta cree que hay que sentarse para estudiar el caso.

Reconoce que es una situación muy difícil de entender "Tú imagínate que los protocolos para la protección de incendio es que las personas que habitan se fueron hacia la fachada y cerraron las puertas tras ellos para esperar la llegada de los bomberos...", puntualiza.

Por otro lado, critica que cada vez se tienda a que las fachadas pesen poco, sean más delgadas y más eficientes. "Entonces todas esas variables muchas veces no ayudan a la propia seguridad contra incendios", critica. Así, sostiene que la normativa es exigente y válida. "Yo no pongo en duda que el edificio la cumple, pero la normativa es un asunto de mínimos: es lo mínimo que tenemos que cumplir y siempre puede haber un plus", argumenta.