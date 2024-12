La apuesta de Monrosi tras la nueva "amenaza" de Puigdemont a Sánchez: "Antes de Navidad, diremos que los Presupuestos están encarrilados"

Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, amenaza con romper el acuerdo de investidura con el Gobierno y exige una cuestión de confianza a Pedro Sánchez. Algo que no es nuevo, o al menos así lo confiesa el periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi: "Tengo la sensación de que hace unos días también estuvimos hablando de otro ultimátum de Puigdemont y de otro punto de inflexión que iba a hacer explotar el Gobierno..."

Porque tal como argumenta el periodista, "los que llevamos haciendo información política durante mucho tiempo, ¿cuántas veces hemos visto a Puigdemont cumplir su palabra? Yo no recuerdo la última vez que la cumplió. Proclamó la República y la suspendió, dijo hace seis meses que si perdía las elecciones y no era president, dejaba la política... En fin, que Puigdemont no le dice la verdad ni a los suyos".

De este modo, informa Monrosi que durante las dos últimas semanas han hablado con "la gente más cercana a Puigdemont", tras el pacto fiscal, en el Congreso de los Diputados, "y se ponían todas las medallas por haber conseguido sacar adelante todo lo que habían pactado con el Gobierno".

Aseguran esas misas fuentes -añade el periodista- que el Gobierno estaba cumpliendo y que estaba a punto de cerrarse el pacto para la delegación de competencias en materia de migración, y que se estaba negociando también la senda de estabilidad y se estaban hablando de los Presupuestos.

Por lo que "Puigdemont hace lo que sabe hacer: es un político de le extorsión, del chantaje y la mentira. Ha visto un momento complicado del presidente del Gobierno y de Sánchez y lo que está intentando es una postura de fuerza en una negociación de cara a los Presupuestos", sostiene Monrosi apostando, para terminar, lo siguiente: "En dos o tres semanas, antes de Navidad, decimos que los Presupuestos están encarrilados". En el vídeo, al completo su intervención.