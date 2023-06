Para el periodista y analista político Antonio Ruiz Valdivia, una de las lecciones de las elecciones autonómicas y municipales del 28M fue la importancia de que no hubiera ruido en las coaliciones, que no hubiera tanto ruido a la izquierda del PSOE, y esa lección, considera, "no se ha aprendido bien".

La prueba está en que llegamos a las últimas horas para presentar la coalición de Movimiento Sumar para poder concurrir a las elecciones generales del 23J y la inclusión o no de Unidas Podemos no parece estar decidida. "Que ese ruido se centre en una pelea de nombres desgasta mucho al electorado progresista", asegura el periodista.

Así, vaticina que todo este lío de última hora va a tener cono beneficiado principalmente al Partido Socialista, aunque también al PP. "Hay mucho votante progresista que va a ir al voto útil viendo esta situación", afirma.