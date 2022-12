El Bárcenasgate sigue envolviendo todo en hedor. Luis Bárcenas ha tardado cinco días en decir que la letra de los apuntes contables publicados no es la suya. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha citado al extesorero mañana miércoles para tomarle declaración. También está citado Jorge Trías, amigo, abogado y exdiputado del PP.

Antonio Miguel Carmona defiende que esta citación es algo natural ya que "no estamos hablando de una presunción". "Desde el PP amenazan con querellas cuando se cuentan muchas veces cosas evidentes.". Carmona ha mirado a cámara para lanzarle un mensaje al extesorero del PP. "Ponga todas las querellas que quiera a quien le acusa. Usted es un delincuente porque ha evadido 22 millones de euros al fisco que han sido amnistiados aprovechando una medida del Gobierno del Partido Popular".

En una entrevista para 13tv, Luis Bárcenas afirmó que había ganado el dinero de forma honrada. "No podemos entrar en su juego. ¿Por qué no declaró ese dinero, ganado de forma honrada, a Hacienda?", ha señalado Carmona. "En EEUU no se te cae el pelo, se te caen hasta los poros si descubren que has evadido 22 millones de euros". El periodista defiende que si cometes un delito y te pillan "tienes que ir directamente a la cárcel".

John Müller, adjunto a la dirección de El Mundo, cree que Bárcenas ha cambiado de posición porque "el destino que tenía el asunto el viernes, si él era el autor de esas contabilidades, era que el extesorero estaba acabado". Müller sostiene que con todas las cartas sobre la mesa, Bárcenas se estaba quedando sin opciones.