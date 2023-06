Antonio Maestre cree que los problemas que ha habido en las negociaciones para queUnidas Podemos se uniese a Sumar para concurrir a las elecciones de este 23J tienen que ver con la presencia de Irene Montero en las listas en una buena posición.

Afirma que Podemos no tiene la intención de sumarse a Movimiento Sumar y carga duramente sobre estos procesos de negociaciones que se están llevando hasta última hora: "La unidad no se construye en cinco días, sino con un proceso de verdad y creyendo en ella. Sin atacar a los socios con los que te quieres unir, sin insultarlos, sin que haya un proceso de demonización ni llamar traidores a todos aquellos que no piensen igual que tú"

"Todos los procesos que se han ido dando van dirigidos a que la confluencia no se dé. Lo que ha ocurrido en los últimos días creo que deja claro que en Podemos no existe la intención de unirse a Sumar", afirma el analista político.

Ahora, dice, si estas dos formaciones llegan a un acuerdo o no ya da igual, porque una unión en estos términos no importa en términos electorales. "Esto ya está perdido", afirma Maestre.

Y esto, dice, viene desde hace 18 meses, en los que la izquierda lleva "desangrándose". "Ahora es el proceso final y como no queda tiempo se sucede de una forma abrupta", concluye. "La izquierda no está unida ni va a estarlo aunque se una. Si hay algún un acuerdo, la izquierda seguirá rota".