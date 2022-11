"El acuerdo me parece lamentable". Así de tajante se pronuncia Antonio Maestre en Al Rojo Vivo sobre lo pactado entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el sindicato AMYTS para desconvocar la huelga de médicos de Urgencias.

"Si había 78 centros, ahora hay 49, no abren 30 centros. Antes había 30 que los abrían con plasma, ahora no los abren", resume el periodista, que ironiza: "Un acuerdo cojonudo en materia asistencial". "Antes tenías un enfermero para ir a que te atendieran, ahora no tienes ni eso", insiste.

A juicio de Maestre, este acuerdo puede solucionar "su problema personal" al citado sindicato médico, "pero su problema personal no es el problema asistencial, que es el que sufrimos los ciudadanos y que sufren los pacientes".

"La realidad es esta: antes iban a abrir 78 centros, no todos con médico, ahora van a abrir 49. Pues que me digan a mí y a los ciudadanos en qué les soluciona esto", ahonda el periodista, que sentencia: "Una broma".