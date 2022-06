Vox anunció en Castilla y León recortes en las subvenciones a los sindicatos y presumió de la medida en la campaña de las elecciones andaluzas.

El vicepresidente de esta comunidad, Juan García-Gallardo, habló de "una reducción significativa no inferior al 50% en el gasto público".

Macarena Olona, candidata en las elecciones de Andalucía insistió en la idea durante el debate electoral remarcando que estaba previsto "un recorte del 50% en las subvenciones a patronal y sindicatos".

No obstante, García-Gallardo ha tenido que reconocer que esto no es así, que no hay tales recortes y que la culpa, para él, la tiene la prensa, que titula incorrectamente: "Los medios de comunicación lo han expresado mal".

"El impacto de todas las medidas fue cifrado en 20,3 millones. Eso no significa que haya un recorte de 20,3 millones en las subvenciones porque eso todavía no ha sido acordado en el seno del Consejo de Gobierno. Efectivamente, algunas cuestiones, pasarán de subvención directa a concurrencia competitiva y no necesariamente los sindicatos vana a prescindir de ese dinero. Ese titular de brocha gorda de que se reducía 20,3 las subvenciones directas, técnicamente no es así", ha respondido.

Al Rojo Vivo ha analizado las claves de esta marcha atrás y ha contado con el periodista Antonio Maestre, que ha respondido contundente al último 'engaño': "Simplemente, ellos solo querían tomar la medida para que en la campaña de Andalucía tuviese un efecto, pero obviamente, eran conscientes de que no iban a poder tomarla, como mucho de lo que dicen".

"Es un discurso vacío que en la mayoría de las circunstancias se queda en nada", ha zanjado.