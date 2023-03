Antonio Maestre se ha mostrado tajante a la hora de hablar sobre la posición que ha tomado Podemos ante Sumar después de que las negociaciones se hayan estancado. El periodista ha analizado en qué punto se encuentra Podemos ahora para aclarar la razón por la que cree que deberían apoyar dicho proyecto.

"En Galicia no existe, en Asturias está en guerra abierta, en Castilla y León y Castilla- La Mancha solo tiene un diputado, en Extremadura no existe, en Madrid está luchando por el 5%...", ha comenzado a enumerar para dejar claro que "el Podemos de hoy no es el de ayer".

Por este motivo, cree que deben ser conscientes de que tienen que "estar en el proyecto con la misma fuerza que el resto de partidos y formaciones". Antonio Maestre se ha mostrado tajante a la hora de afirmar que "están viviendo de una ilusión pasada" y que "Podemos ya no es lo que fue".