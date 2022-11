Antonio Maestre no tiene duda de que la ley del 'solo sí es sí' "es buena, necesaria", pero que sin embargo "ha sufrido una reacción incomprensible a la hora de defenderse". Así se ha expresado el periodista en Al Rojo Vivo, donde ha precisado: "Debería haberse defendido argumentando que una buena ley no es mejor por ser más punitiva. No es mejor la ley por tener penas más altas. La ley es buena a pesar de que la fusión de dos tipos delictivos pueda ocasionar en algunos casos una reducción de penas a algunos agresores".

"Creo que es la defensa que tenía que haberse hecho porque esta ley es más garantista con los derechos de las mujeres", ha incidido Maestre, quien cree que desde el Ministerio de Igualdad y Podemos "se han obcecado en un relato que les hace daño por todas partes". La razón: "Enrrocarse en la idea de que todos los jueces que van a revisar las sentencias en aplicación del in dubio pro reo lo hacen porque son machistas". "Están llamando machistas a los mismos jueces que pusieron penas mas altas con una ley menos garantista".

Maestre se ha preguntado: "¿Es machista gente como Ignacio González Vega, que es un juez progresista que ha tenido que revisar una sentencia porque ha considerado que necesitaba aplicar el in dubio pro reo con la nueva ley?". Y ha insistido en que los autores de la ley "se han obcecado con una soberbia que no han sabido medir porque su ley provocaba esto, pero no pasaba nada. Tenía que haberse explicado de una manera mucho más pedagógica, didáctica, para hacer comprender a la opinión pública que su ley no busca penar más, sino proteger mejor a las mujeres y que sus procesos judiciales no sean un calvario".

"Habiendo explicado eso, se habría entendido mucho mejor. Pero negar la evidencia y llamar machista a la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia. Esa estrategia conspiranoica es la que ha hecho daño", ha asegurado Antonio Maestre. De momento, en el Ministerio de Igualdad siguen sin ser partidarios de revisar la ley y creen que si esta se cumple de forma correcta y completa, "se protege más a las mujeres".