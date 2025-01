Antonio Maestre denuncia "presiones" de la ultraderecha para que le despidan: "Me han pinchado las ruedas el coche"

Antonio Maestre se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre el incidente con el micrófono y Vito Quiles. El periodista ha asegurado que su actuación es una reacción a "un acoso que lleva sufriendo años".

"Defenderse no es una elección", ha sostenido, aclarando que ha tenido que enfrentarse a "amenazas de muerte, denuncias falsas e intentos de agresión. "Me han pinchado las ruedas del coche y me han despedido de varios sitios", ha explicado, asegurando que esos despidos se produjeron por "presiones" de la ultraderecha.

De esta forma, en cuanto a su reacción con Vito Quiles, ha reconocido que "seguramente es lo que buscan", pero ha indicado que, si no reacciona de esa manera, "cortaría el vídeo, se inventaría algo y acabaría sufriendo los mismos intentos de amenaza que ha sufrido, porque no cambia".

Un momento que ha aprovechado para lanzar una advertencia. "Si a mí no me acosan por la calle, yo no voy a reaccionar, pero que le quede claro a todo el mundo: si alguien se cree con derecho de abordarme por la calle, me voy a defender. Que lo tenga claro cualquiera: me voy a defender".