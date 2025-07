Antonio Maestre cuestiona la relación de la UE con EEUU: "Va siendo hora de dejar de llamar aliado a Estados Unidos frente a la UE, porque un socio no pisotea los intereses de sus aliados"

"Creo que ya va siendo hora de dejar de llamar aliado a EEUU, porque un socio no pisotea los intereses de sus aliados", ha afirmado el periodista Antonio Maestre en Al Rojo Vivo.

Maestre se refiere al nuevo pacto por el cual las exportaciones de la UE a EEUU tendrán, de forma general, un gravamen del 15%. Un acuerdo que, según él, desenmascara la gran mentira sostenida durante años en Europa para justificar el aumento del gasto en defensa. "Nos dijeron que era necesario reforzar el presupuesto militar para garantizar la soberanía estratégica europea. Pero después de este acuerdo, en el que todo el gasto militar deberá traducirse en compras a EEUU ya no hay nadie con un mínimo de dignidad que pueda seguir utilizando ese argumento con seriedad".

Y concluye con una postura firme: "Yo siempre he defendido que Europa debe reforzar su soberanía militar estratégica. Pero debe hacerlo al margen de Estados Unidos. Si no se rompe esa dependencia, no hay soberanía posible".