Antonio Maestre ha hablado en Al Rojo Vivo sobre el 'caso Koldo' y ha destacado que "hay otros casos en los que ha pasado lo mismo y no se ha pedido ningún tipo de responsabilidad política por parte del PP". "A Francina Armengol se le acusa de haber recibido un lote de mascarillas que no se correspondían con las exigidas y no haber actuado a tiempo, pero los contratos son legales. No hay responsabilidad sobre la compra", ha subrayado el periodista, a lo que ha añadido que acepta este hecho y que Francina Armengol "tiene que asumir responsabilidad" por esto.

Sin embargo, Maestre ha expresado que si el PP pide que Armengol asuma responsabilidades, él se hace una pregunta: "¿Por qué entonces Almeida no por lo mismo? ¿Cuáles son los hechos que yo le imputo a Almeida? Son peores, porque cuando el Ayuntamiento de Madrid recibió las mascarillas de Medina y Luceño, se quedó con cuatro millones de euros en material defectuoso que nunca denunció", ha denunciado.

En este sentido, el periodista ha destacado que el PP "se conformó con recibir parte del dinero y se quedó con un millón de euros en material inservible". "Y yo digo, entonces, ¿por qué si los hechos son iguales el PP exige una responsabilidad a Francia Armengol que no exige a los de su partido?", se ha preguntado.