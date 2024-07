El abogado de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha pedido que no se grave su declaración ante el juez, este próximo 5 de julio. Y el periodista Antonio Maestre explica el porqué de esto, no sin ante añadir que "está convencido de que esto va a quedar en archivo, porque todo lo que he visto acerca de la causa judicial es que no hay causa y no hay ningún tipo de ilícito penal".

Y añade Maestre que sí es importante si se graba en audio o en video (la declaración de Begoña Gómez) "porque la verdadera intención no es condenar a Begoña Gómez sino generar una causa mediática. Porque cuando ese video llegue a las partes (Vox y Manos Limpias) esas partes lo difundirán a sus medios de comunicación de confianza y al día siguiente lo que tendremos es la esposa de Pedro Sánchez declarando ante un juez". Esto es, aclara Maestre, la intención es "alargar todo esto lo máximo posible para generar un revuelo mediático que genere un coste político a Pedro Sánchez".

Porque lo que sí es "lamentable y penosa" y que además "no tiene nada que con ver con una investigación judicial" es la actuación del juez Peinado, el magistrado que lleva esta causa. "El juez Peinado está ejerciendo políticamente más que jurídicamente".

Porque, según el periodista, "la ideología de un juez importante y esto es un ejemplo (la hija del juez Peinado es concejal del PP de Isabel Díaz Ayuso) para ver cuál es la ideología del juez, así como sus amistades que son muy próximas a quien inició una cacería política contra el Fiscal General del Estado (Álvaro García Ortiz). Todas esas cercanías hacen que el juez esté actuando de una forma política más que jurídica". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.