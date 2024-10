Para el periodista y escritor Antonio Maestre, este es el "final" de Sumar. "No se me ocurre cuál es la próxima actuación que pueden llevar a cabo en una organización que no tiene prácticamente organización y se basa únicamente en las figuras prominentes. Yolanda Díaz es una, pero Íñigo Errejón era otra muy importante y ha caído con estrépito. No se me ocurre cómo pueden salir de esta", afirma el periodista.

Señala que, según su predicción o creencia, "Sumar no va a presentarse con esas siglas a otras próximas elecciones y no sé como se configurará". Además, señala que no sólo es un golpe para Sumar, sino que "es un golpe para toda la izquierda".

"Es el fin de ciclo de 2014 [el año en que nació Podemos], el fin de ciclo una década, un golpe del que difícilmente van a salir todas las formaciones, porque quien crea que pueda sacar rédito de esto , no sabe cómo funciona la política", sostiene Maestre. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.