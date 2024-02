Antonio García Ferreras ha afirmado en Al Rojo Vivo de forma tajante que las convocatorias con respecto a las protestas de los agricultores "son muy transversales". "Tenemos a ASAJA o a UPA, que son espontáneas, y luego tenemos algunas que apuntan claramente a la extrema derecha", ha señalado.

Por su parte, Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de 'Infolibre', ha señalado que no tiene sentido que acabe en Ferraz una manifestación", sino que "tendría sentido que lo hiciera en el Ministerio de Agricultura", a lo que García Ferreras ha respondido: "Tiene sentido si eres de extrema derecha y quieres apuntarte a eso de la revuelta". Para el presentador, "es evidente que la extrema derecha detrás de las protestas en Ferraz".

Minutos más tarde, Paco, agricultor, ha hablado con laSexta y ha señalado que han pedido una reunión con delegación del Gobierno en Valencia para expresarle sus problemas. Así, ha criticado que "es absurdo que el Gobierno haga una ley de la cadena alimentaria, que no la cumplan y que no pase nada". "Cualquier ciudadano que no cumplamos una ley, tenemos reprimendas, pero esta no se está cumpliendo y no pasa nada", ha denunciado.