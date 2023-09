Rubiales dimitió, al fin, el domingo por la noche de su cargo como presidente de la RFEF. No obstante aseguraba no arrepentirse de nada: "Hubiese hecho lo mismo si la selección masculina hubiese ganado el Mundial", tal como ha declarado en la entrevista que le hizo el periodista británico Piers Morgan.

"No actuó como tiene No actuó como tiene que actuar un presidente de la RFEF ni como ser humano. No actuó en ninguna de las facetas. Porque al final sigue justificándose hasta el final, pensando en ese proceso penal que ya está abierto", afirma en Al Rojo Vivo la periodista deportiva Andrea Segura.

"Él sigue insistiendo en que ese beso fue fruto de la alegría y que fue consentido. Pero las imágenes están ahí", añade la periodista.