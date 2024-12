El análisis político de Tania Sánchez: "El Gobierno es preso de dos partidos que no tienen nada que perder"

Tania Sánchez ha destacado que el Gobierno es "preso de dos partidos", haciendo referencia a Podemos y Junts, "que no tiene nada que perder".

"Cuando no tienes ninguna responsabilidad en ningún territorio, cuando no pintas nada, te puedes confiar a los relatos, que son elásticos a niveles sorprendentes", ha asegurado.

La analista ha reconocido que no cree que dichos partidos "no eran conscientes" de que no era posible un acuerdo sobre el impuesto energéticoentre cada una de las bandas.

Ahora, ha destacado que lo que hay que preguntarse es si el PP está en condiciones "de girar", destacando que si no es así, esto supone una tensión permanente que "solo desgasta al Gobierno y no alimenta ni a Podemos ni a Junts".

De esta forma, Tania Sánchez se ha preguntado si el PP está dispuesto a ser salvado, "una vez más, por la derecha catalana".