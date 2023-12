La periodista Carmen Morodo ha asegurado en Al Rojo Vivo que Carles Puigdemont "era un fantasma en el Parlamento Europeo" antes de la investidura de Pedro Sánchez y que hoy, en cambio, "se siente en favor de recuperar su posición de lobista en Madrid".

En este sentido, ha cuestionado cuáles son los temas de conversación en la mesa de negociación entre el Gobierno y el independentismo: "Si realmente no se tratan temas más allá de reivindicar lo obvio, o yo he perdido la razón o no entiendo qué sentido tiene que convoques reuniones mensuales fuera de España", ha aseverado. En este sentido, ha indicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "la obligación de decirnos si se está hablando de una alternativa al referéndum de autodeterminación y si se está hablando de cuestiones que pueden ser de Cataluña pero que afectan al conjunto de España".

Asimismo, ha defendido que las críticas que está haciendo en estos momentos la derecha al contenido de su acuerdo de investidura "son las mismas que le hacía ante esa exigencia cuando se la planteaba Esquerra y Puigdemont" y ha criticado que Sánchez se presentara a las últimas elecciones diciendo que se había conseguido "recuperar la convivencia" en Cataluña gracias a los indultos y ahora haya concedido la amnistía: "No entiendo entonces dónde estaba el problema de convivencia".