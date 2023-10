El periodista Carlos Cué analiza en Al Rojo Vivo la manifestación en Barcelona, organizada por a Societat Civil Catalana a la que acudieron la plana mayor del PP y de Vox. Asegura que esta manifestación pone en valor que "la derecha está fuerte".

Esto es, "no consiguió ganar las elecciones en términos parlamentario y no logró mayoría para un gobierno pero tuvo un resultado fuerte", asegura Cué. Y por tanto -añade el periodista- "están apostando toda la derecha española, con mucha fuerza, en la calles y donde sea, a reventar la negociación para que no haya gobierno y para que haya repetición electoral, porque quiere una segunda oportunidad".

Sin embargo, "muchas veces la derecha se pasa de frenada y lo que hace es que el otro lado se fortalezca y se una más, por lo que, a lo mejor, lo que están haciendo es ayudar a la negociación cuando lo que pretender en reventarla", afirma Cué.