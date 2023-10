José María Camarero ha analizado en Al Rojo Vivo los datos del PIB que han salido este viernes y que reflejan que la economía española ha crecido un 0,3% en el tercer trimestre del año. El periodista ha reconocido que "el dato ha sorprendido porque hasta ayer la autoridad fiscal estimaba que la economía iba a bajar un 0,2%, y al final ha subido".

Así, ha destacado que "aquí hay una cosa fundamental, y es que el consumo sigue tirando y que el turismo sigue siendo un pilar fundamental para la economía, y eso es lo que ha conseguido que en el tercer trimestre España crezca, algo que no está ocurriendo en el resto de socios europeos".

Sin embargo, Camarero ha apostillado que "evidentemente, no podemos ser ajenos a que las exportaciones no están yendo tan bien a la hora de impulsar la economía", pero ha insistido en que "hay un consumo, un turismo", y ha destacado que "lo fundamental es el mercado laboral". "Mientras se mantenga el empleo así, es fundamental para comprender por qué la economía española no caiga en recesión", ha concluido.