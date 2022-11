Los saques de honor no son el fuerte de José Luis Martínez-Almeida. El alcalde de Madrid lo ha vuelto a hacer: un fallo al chutar ha acabado estrellando el balón en el cuerpo de un fotógrafo que cubría el acto en el que el edil madrileño inauguraba unas instalaciones de rugby en Vallecas.

No es la primera vez que le ocurre. En la primera ocasión impactó el balón contra la cara de un niño a principios de 2020 y más tarde lo volvió a hacer en el Metropolitano, dándole en esta ocasión a un fotógrafo.

Ahora, un día después de repetir la hazaña, el alcalde no ha podido evitar bromear sobre ello en declaraciones a periodistas. "El golpeo no era tan malo como se vio, después del espectáculo puedo confirmar a los madrileños que no habrá más saques de honor y que, en caso de que los haya, los fotógrafos no van a estar delante de mí", ha bromeado.

Así, ha asegurado que "sería de una extrema generosidad por parte de los fotógrafos" que no fuera declarado "persona non grata". "Madrileños, yo también os tengo que decir una cosa: dejo los saques de honor. #fotografoswelcome", ha apostillado en su cuenta de Twitter aprovechando el anuncio de retirada de Gerard Piqué.