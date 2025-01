Alfonso Pérez Medina explica su declaración ante el Supremo por el caso del novio de Ayuso: "Me he acogido al secreto profesional"

El periodista de laSexta Alfonso Pérez Medina también ha tenido que declarar como testigo este miércoles ante el Tribunal Supremo y ha contado que él se ha acogido al "secreto profesional" en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración sobre el novio Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. "Ha ido muy bien y sin problemas", ha señalado el periodista de Tribunales a Al Rojo Vivo.

"Me han preguntado por lo que habíamos publicado, que es evidente porque está publicado en la web de laSexta desde ese día 13 de marzo.Me he acogido al secreto profesional en todos aquellos aspectos en los que consideraba que podían afectar o llevar a la identificación de las fuentes de información", ha explicado Pérez Medina, después de su declaración ante el juez del Alto Tribunal Ángel Hurtado.

El periodista ha afrontado su citación como testigo "con toda normalidad y colaborando con la Justicia, evidentemente". Asimismo, ha destacado que su declaración ha sido "bastante breve, de apenas 15 minutos". El instructor del caso había citado para este miércoles al jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y a varios periodistas, todos como testigos, accediendo así a lo solicitado por el propio García Ortiz y la jefa de la Fiscalía provincial de Madrid, Pilar Rodríguez -también imputada-.

Una decisión que se ha tomado al entender que podían contribuir a arrojar luz sobre la filtración a la prensa de los correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales. Estas citaciones implican a ocho periodistas que la noche del 13 de marzo informaron sobre el contenido de los citados 'emails', en busca de "quién fue el primero en difundir el contenido de ese correo electrónico". Los dos primeros, uno de ellos Alfonso Pérez Medina, han comparecido este mismo miércoles y los otros seis lo harán ya el jueves.

La comparecencia del periodista se debe a que laSexta informó a las 22.10 horas del pasado 13 de marzo que era González Amador quien había ofrecido un pacto a la Fiscalía, desmintiendo el bulo que había difundido Miguel Ángel Rodríguez que indicaba lo contrario. Posteriormente, otros medios fueron informando en el mismo sentido que este medio hasta que, a la mañana siguiente, a las 10.20 horas, la Fiscalía de Madrid difundió una nota de prensa con la secuencia cronológica y el detalle del contenido de esos 'emails'.