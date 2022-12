El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido que "no hay ningún organismo europeo que vaya a violar la Constitución española" con respecto a la independencia en Cataluña. "El Gobierno no pactará un referéndum con la Generalitat", ha afirmado de forma rotunda. Según Gallardón, "Mas está escondiendo los grandes problemas de Cataluña: paro, recortes en sanidad, déficit... bajo banderas". El ministro ha asegurado que "no se puede seguir afirmando que la independencia es la solución a todos los problemas".

"De la Constitución española nace Cataluña y el hecho de que Artur Mas haya sido elegido presidente de la Generalitat", ha explicado Gallardón. "Por tanto no se entiende que Mas, o cualquier dirigente, quiera actuar al margen de la Constitución". En el caso de que éste actúe de forma incorrecta se le pedirán explicaciones desde el Gobierno. "A Artur Mas, no al resto de los catalanes que no tienen culpa", ha matizado el ministro.

Ruiz-Gallardón mantuvo un encuentro con los empresario catalanes. Sobre esta reunión, el ministro ha defendido que se debería "decir la verdad a los ciudadanos", algo que no se está haciendo. "Los nacionalistas no están explicando todos los detalles de lo que supondría una independencia a nivel económico y europeo".