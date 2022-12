Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, se ha estrenado en el debate del estado de la Nación y ha valorado su intervención y la de los demás en 'Al Rojo Vivo'. Según ha dicho, ha estado duro "porque la intención era reflejar el estado de la sociedad y mostar un país que Rajoy había ignorado conscientemente". En este sentido, ha destacado la importancia de plantear aspecto como la corrupción no en términos sociales, sino también en términos económicos: "Hay una forma de corrupción que es legal, es a través de las puertas giratorias".



Alberto Garzón ha defendido la necesidad de "plantear la posibilidad de hacer un nuevo país con nuevas políticas porque es posible técnicamente y sólo falta voluntad política". Asimismo, ha destacado que se ha sentido "privilegiado" por poder dar voz y decir lo que mucha gente querría decirle.



Sobre la réplica de Mariano Rajoy, Garzón ha respondido que "utiliza una ironía" que no comparte porque "se habla de algo mucho más serio". Garzón también ha subrayado que la voz de Izquierda Unida representa a millones de personas, que no se puede "acudir al desprecio" y dejar de lado la situación de los jóvenes, de la Sanidad y de la Educación: "Rajoy es un presidente al que le falta mucha elegancia, no sólo hacia Izquierda Unida, sino hacia todos los grupos".



Preguntado por los posibles resultados electorales en las próximas elecciones, Garzón ha respondido que "Rajoy debe asumir que el bipartidismo llega a su fin".