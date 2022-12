Albert Rivera ha intervenido en 'Al Rojo Vivo' en directo desde el Parlament catalán y ha dicho que no van a ser "ministros de Rajoy, Sánchez o Pablo Iglesias" porque "Ciudadanos no va a estar en un Gobierno, ni en ministerios ni en consejerías sin ganar las elecciones". De esta manera, Rivera destaca que "es bueno que la gente antes de votar sepa lo que vota" y subraya la importancia de "llegar a acuerdos para cambiar la ley electoral, dar un impulso a la economía, luchar contra el fraude o reformar la Administración".



En esta línea, Rivera ha defendido que se dialogue y se hable de cosas de interés general y ha hablado de la llegada de "una nueva transición" ante la que "debe haber responsabilidad". Todo, ante un panorama nuevo tras las próximas autonómicas y locales porque, "desde el 24 de mayo todo va a cambiar".



Asimismo, frente quienes sostienen que el programa de Ciudadanos tiene, similitudes con las ideas de Faes, Rivera ha contestado que "el programa fiscal lo ha elaborado Garicano junto a Fernando de la Torre, uno de los inspectores de Hacienda con más prestigio" y se ha preguntado "qué es esto de que las ideas sean de alguien". "El problema no es coincidir en ideas, sino aplicarlas", ha dicho. Lo ha hecho al tiempo que ha explicado que "el PP ha aplicado políticas antagónicas a las que defiende Ciudadanos".