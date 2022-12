La ministra de Sanidad Ana Mato no dimite y sigue sentada en el Consejo de Ministros. Algo que para Manuel Rico resulta incomprensible. "Parece absolutamente claro que se benefició, ella y su familia, del dinero de una trama corrupta. Sólo por ese motivo debería de dimitir". El periodista ha criticado que la ministra siga sin enseñar las facturas, que ella mismo dijo que mostraría.

Albert Rivera, líder de Ciutadans, sostiene que Ana Mato no dimite "porque dejaría en entredicho al resto de la cúpula del partido". "Por supuesto que Ana Mato debe dimitir, pero Montoro también debería dimitir y dar muchas explicaciones. La amnistía fiscal es un desastre y ha sido una inmoralidad, siendo Montoro el principal responsable", ha explicado Rivera.

Javier Aroca cree que, con todo esto, "queda demostrado que el Gobierno no tiene timonel". "No es que Ana Mato tenga que dimitir o no, la pregunta es ¿que hace Rajoy que aún no ha cesado a la ministra?", se pregunta Aroca. Para Alfonso Rojo, "el Partido Popular está haciendo el payaso".