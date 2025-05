Alán Barroso desmiente a Mazón tras reivindicar su cercanía con las víctimas: "Las ha vetado junto con Vox en la comisión de investigación de Les Corts"

Carlos Mazón sigue sin convocar a las víctimas y asociaciones de la DANA para recibirles de forma oficial en el Palau. Al preguntarle los medios por ello, el president de la Generalitat asegura que sus reuniones con los afectados son "permanentes", pero argumenta que "muchas de ellas" son "discretas porque así lo quieren las víctimas".

Pero además de recibir solo a algunas víctimas que, según él, lo han solicitado y no haberlas hecho caso hasta después de la Cremà, de las Fallas de Valencia, casi cuatro meses después de la tragedia de la DANA, "en la Comisión de Investigación (sobre la DANA) que se está haciendo en Les Corts han vetado (PP y Vox) la presencia de las víctimas. Eso sí, han llamado a comparecer a Pedro Sánchez, a no sé cuántos ministros, a Ximo Puig, pero, según ellos, las víctimas no tienen nada que decir", afirma el politólogo Alán Barroso.

Además, recuerda Barroso lo que dijeron desde el PP cuando se produjo la primera gran manifestación en Valencia tras la DANA: "Mientras se estaba produciendo en las calles, en la cuenta oficial de X del PP se podía leer: 'Ya están aquí los catalanistas, independentistas...' Solo les faltó llamarles etarras. Si no tuvieron suficiente con esta manifestación, vinieron unas cuantas más después, y ya no tuvieron la poca decencia de volverles a decir que no tenían razón de manifestarse porque eran catalanistas y barbaridades de este estilo; pero es que ha sido un trato constante de humillación". En el vídeo podemos ver completa su intervención.