Ainhoa Martínez, sobre el PP: "Esta concatenación de elecciones acabará contaminando unos comicios con las negociaciones de los anteriores"

La periodista analiza en Al Rojo Vivo los resultados de las elecciones en Extremadura y el escenario de pactos que se abre. Advierte de un efecto arrastre y de la dificultad del PP para despegarse de "ese chicle tan pegajoso que es Vox".

La periodista Ainhoa Martínez, de 'ABC', ha analizado los resultados de las elecciones en Extremadura y el escenario de pactos que se abre a partir de ahora. Según relata, fuentes de la dirección federal del PP señalan que "María Guardiola se ha metido sola en este lío porque ella aspiraba a una mayoría absoluta y no tenía presupuestos, y ahora para lo que va a tener dificultades es para tener una investidura".

Martínez subraya, además, un problema de fondo para el PP que va más allá de Extremadura. A su juicio, "esta concatenación de elecciones, que al PP le viene bien para trasladar la sensación de que el PSOE está en descomposición, va a acabar contaminando unas elecciones con las negociaciones de las anteriores".

En ese sentido, advierte de un efecto arrastre: "La campaña de Azcón se desarrollará en pleno contexto de negociaciones de María Guardiola con Vox; la de Mañueco, en un contexto marcado por la de Azcón; y no sabemos si Guardiola seguirá aún negociando con Vox".Todo ello, concluye, hará que al PP le resulte muy difícil despegarse de "ese chicle tan pegajoso que es Vox", con el que todavía no ha logrado una relación resuelta ni estable.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.