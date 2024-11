La consellera de Justifica e Interior de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas reconoció a su equipo el ofrecimiento de desplegar la UME la misma mañana de la DANA tal como hemos podido conocer a través de un audio. Sin embargo, ella lo había negado antes en una entrevista realiza en la valenciana 'À Punt'. Igualmente, en esta entrevista aseguró desconocer el sistema de alertas de emergencias ES-Alert.

Ante todo esto, la periodista de La Razón, Ainhoa Martínez, asegura que es "demoledor" que quienes tenían que tomar el mando y las riendas de la situación no estuvieran en las reuniones que tenían que estar [Mazón llegó hasta dos horas tarde a la reunión del Cecopi) y si estaban, no conocieran todos los protocolos y todas las herramientas que tenían a su alcance".

Hay que recordar, no obstante, añade la periodista, que esta cartera de Justicia e Interior la tenía Vox antes de que se rompieran los gobiernos de PP-Vox en julio de 2024. "Y lo que me da la sensación es que la persona que asumió esta cartera [ese julio de 2024] no tenía ni idea, que no había estudiado las competencias que tenía". En el vídeo podemos ver al completo su intervención así como un extracto de las palabras de la consellera.