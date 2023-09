La portavoz de Sumar, Aina Vidal, ha asegurado en Al Rojo Vivo que "hoy es un día histórico y muy especial para mucha gente" por la llegada del plurilingüismo al Congreso. "Hoy por fin se va a poder escuchar tanto el catalán como el gallego o el euskera", ha aseverado la política, que ha indicado que la marcha de Vox del Congreso demuestra que "no entienden a la España que dicen querer representar".

No obstante, ha destacado que le ha ofendido mucho más la actitud del PP: "El hecho de que no se hayan puesto los pinganillos en los momentos en los que estaban hablando los compañeros euskaldunes es una ofensa tremenda. Quiere decir que no están dispuestos a escuchar a los legítimos diputados que se expresan en sus idiomas si lo hacen en euskera. Creo que el desprecio es mucho mayor, aún así creo que nos quedan muchas historietas y teatro por ver".

La portavoz de Sumar también se ha pronunciado sobre las negociaciones entre el Gobierno y los partidos independentistas en la cuestión de la amnistía. "Creo que es un inicio fundamental para ahondar en la desjudicialización de la política y que tiene que llegar ya. Eso tiene que ver con reconocer que el Gobierno de España hubo momentos en los que no se comportó de la manera correcta y priorizó la represión frente a sentarse a la mesa y dialogar", ha aseverado.

No obstante, ha renunciado pronunciarse acerca de la posibilidad de que ERC y Junts renuncien a la vía unilateral antes de la negociación sobre la amnistía, si bien ha reconocido que a su parecer "en ningún caso" la vía unilateral es una solución para el conflicto catalán.