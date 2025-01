Afra Blanco, tras el vídeo de la declaraciones Aldama: "Es un tema lo suficientemente serio como para que esas palabras pasen ya a los hechos"

Tras ver los vídeos de las declaraciones de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, Afra Blanco ha apuntado que es el momento de que "las palabras pasen a hechos", especialmente con las afirmaciones de Aldama sobre ciertos aspectos de la trama.

"Yo creo que hay que seguir siendo prudentes, pero no deja de llamarme la atención que seguimos en el debate de las palabras y no de los hechos. Hemos escuchado a Aldama hablar que ese dinero llegaba al PSOE, pero también al propio Aldama decir que él no llevó nada, que él no pagó nada y que esto sale de oídas", ha explicado.

Por ello, la sindicalista ha señalado que en este momento ya debería hablarse de pruebas y no todavía de esas afirmaciones: "Yo creo que esto es un tema lo suficientemente serio como para que esas palabras pasen ya a los hechos si es que esas palabras son ciertas".