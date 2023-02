Con el conflicto entre los partidos del Gobierno de coalición por la 'ley del solo sí es' aún sin resolver, Antonio Maestre lanza una advertencia a PSOE y Podemos sobre las consecuencias electorales de intentar "sangrar a tu socio" en Al Rojo Vivo.

El periodista cree que ambas partes "tienen una estrategia electoral que prima los intereses partidistas frente a los colectivos y sociales", pero avisa de que "no se dan cuenta" de que así "se están perjudicando también a ellos mismos".

A su juicio, María Jesús Montero e Irene Montero "no volverán a ser ministras si no se apoyan la una en la otra". Además, señala un fenómeno electoral: "Cuando el bloque de la izquierda se pelea, el electorado se desmoviliza; si el bloque de la derecha se pelea, hay un trasvase de votos del PP a Vox, no se desmoviliza", resume.

"La estrategia electoral que busca intentar descapitalizar a tu socio de bloque ideológico para intentar robarle los votos en la izquierda no funciona", asegura Maestre, que sostiene que "nadie que deje de votar al PSOE" se "va a ir a Podemos" ni a la inversa.

"Todos se necesitan entre sí", incide el periodista, que concluye con un aviso: "Este intento de sangrar a tu socio para intentar que esa sangre te nutra a ti es sangre perdida, es sangre derramada y que nadie va a recuperar".