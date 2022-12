Unas horas antes de la votación de la ILP sobre los desahucios, el Partido Popular afirmaba que no apoyaría la iniciativa. Sin embargo, el partido cambió su voto y al final todo el Congreso aprobó tomar en consideración la ILP sobre desahucios. "Tuvieron que cambiar de opinión porque dentro del Congreso se notaba la presión ciudadana", ha señalado Ada Colau.

"Realmente sí se puede, queda demostrado. Cosas que parecían imposibles: hablar de la dación en pago, parar los desahucios..., se están haciendo posibles y eso porque no hemos tirado la toalla. El mensaje más importante es que no podemos tirar la toalla porque hay vidas en juego". La portavoz de la plataforma ha señalado que "ese es el camino" y ha afirmado que "aumentaran la presión". Colau sostiene que no es una cuestión de conflicto de intereses o de ideologías, es cuestión de que hay vidas en juego.